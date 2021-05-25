Разумков і Аваков уклали “союз” проти Банкової

https://racurs.ua/ua/n155142-razumkov-i-avakov-uklaly-souz-proty-bankovoyi-zmi.html

Ракурс

Конфлікт Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, ймовірно, поглиблюється. За даними ЗМІ, з метою зміцнення своїх позицій у владі голова українського парламенту вирішив піти на «політичний союз» з очільником Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Такі дії Разумкова зі стурбованістю сприйняли в Офісі президента, адже Банкова же давно перебуває у «холодному конфлікті» зі спікером Ради. Про це пише видання НВ, посилаючись на джерела, близькі до Разумкова.

Разом з тим, оточення спікера не вважає його «союз» з Аваковим «дружбою» проти офісу Зеленського. Окрім цього, за даними джерел ЗМІ, Разумков також налагодив контакти з лідерами парламентських фракцій «Європейської Солідарності», «Батьківщини» й ОПЗЖ.

Топ-співрозмовники видання серед «Слуги народу» неофіційно зізналися, що Зеленський готується до другого президентського терміну. Тому Офіс глави держави пильно стежить за можливими конкурентами. Водночас Разумков заявив про власні політичні амбіції. Відносини Зеленського і Разумкова зіпсувалися восени 2020 року. Тоді на Банковій вирішили збирати голоси за звільнення спікера Ради, але цей план провалився й згодом переріс у заморожений конфлікт.

Нещодавно «Ракурс» писав, що Аваков наростив свій вплив за час президентства Зеленського, що загрожує Банковій, тому багаторічному очільнику МВС Офіс президента підшуковує заміну.

Джерело: НВ