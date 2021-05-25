Грузія відкриває сухопутні кордони – названі умови в’їзду. Фото: kuku.travel

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В’їзд в Грузію стане доступнішим — з 1 червня країна вирішила відкрити сухопутні кордони. Однак в’їзд буде дозволений тільки за наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або свідоцтва про вакцинацію.

ПЛР-тест має бути проведений не раніше 72 годин до в’їзду. Протягом наступних 72 годин (після приїзду) потрібно буде зробити ще один тест. Про це у вівторок, 25 травня, заявив глава оперативного штабу координаційної ради Грузії Георгій Гібрадзе.

Крім того, особам, які в’їжджають до Грузії, рекомендують мати медичну страховку, яка покриває лікування COVID-19.

До переліку країн, громадяни яких можуть в’їхати при наявності негативного ПЛР-тесту, додані Канада, Японія, Кувейт, Південна Корея, Китай, Молдова, Оман.

Як відомо, сухопутні кордони Грузії залишалися закритими з березня 2020 року. Громадський транспорт в Грузії не функціонував з 3 по 12 травня, а в середині травня в країні послабили карантин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відпочинок в Туреччині стане доступнішим для українців. З 15 травня пасажирам, що летять до Туреччини з України, не потрібно надавати результати ПЛР-тестування на коронавірус. Уряд Туреччини вирішив скасувати цю вимогу для туристів.