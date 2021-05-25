Роман Протасевич, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n155110-protasevycha-byly-u-v-yaznyci-mzs-polschi.html

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Романа Протасевича, білоруського опозиціонера, знятого 23 травня з літака компанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, який здійснив вимушену посадку у Мінську після повідомлення про нібито замінування, били у в’язниці.

Заступник голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Павло Яблонський заявив про це в ефірі «Польського радіо», посилаючись на опубліковане вчора, 24 травня, у соціальних мережах відео з Протасевичем.

Ми перевіряємо, коли було зроблено цей запис, — зазначив Яблонський. — Ясно видно, що він піддавався насильству, і це ознаки побиття.

Чиновник наголосив, що це відео свідчить, що Протасевич зазнає дій, які суперечать правам людини.

Це ще один доказ звірячих практик білоруського режиму. Скоріше за все, його життю нічого не загрожує, але ситуація, в якій його незаконно утримують у в’язниці, все ще є неприйнятною, — наголосив Яблонський.

Він також додав, що режим Олександра Лукашенка «може піти далі і використовувати польську меншину як заручників».

Раніше мати Протасевича заявила, що, за непідтвердженою інформацією, її син перебуває в лікарні у критичному закладі через проблеми з серцем. Водночас у МЗС Польщі заявили, що із опозиціонером все гаразд і він перебуває у СІЗО.

Згодом з’явилося відео із Протасевичем, на якому він спростовує інформацію про проблеми зі здоров’ям та заявляє, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає свідчення.

Джерело: «Польське радіо»