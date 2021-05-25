Роман Протасевич, скриншот видео

https://racurs.ua/n155110-protasevicha-bili-v-turme-mid-polshi.html

Ракурс

Романа Протасевича, белорусского оппозиционера, снятого 23 мая с самолета компании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, который совершил вынужденную посадку в Минске после сообщения о заминировании, били в тюрьме.

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Яблонский заявил об этом в эфире «Польского радио», ссылаясь на опубликованное вчера, 24 мая, в социальных сетях видео с Протасевичем.

Мы проверяем, когда была сделана эта запись, — отметил Яблонский. — Ясно видно, что он подвергался насилию, и это признаки избиения.

Чиновник отметил, что это видео показывает, что Протасевич подвергается действиям, которые противоречат правам человека.

Это еще одно доказательство зверских практик белорусского режима. Скорее всего, его жизни ничего не угрожает, но ситуация, в которой его незаконно удерживают в тюрьме, все еще неприемлема, — подчеркнул Яблонский.

Он также добавил, что режим Александра Лукашенко «может пойти дальше и использовать польское меньшинство в качестве заложников».

Ранее мать Протасевича заявила, что, по неподтвержденной информации, ее сын находится в больнице в критическом заведении из-за проблем с сердцем. В то же время в МИДе Польши заявили, что с оппозиционером в порядке и он находится в СИЗО.

Впоследствии появилось видео с Протасевичем, на котором он опровергает информацию о проблемах со здоровьем и заявляет, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает показания.