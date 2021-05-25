Как украинцам выехать из Беларуси — разъяснение МИД

https://racurs.ua/n155149-kak-ukraincam-vyehat-iz-belarusi-razyasnenie-mid.html

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Как украинцам выехать из Беларуси, сообщило 25 мая посольство Украины в соседней стране. Также Министерство иностранных дел и Министерство культуры призвали украинских журналистов, активистов и общественных деятелей воздержаться от поездок в Минск.

С 26 мая Киев закрывает авиасообщение с Беларусью. Как пишет в Фейсбуке украинское диппредставительство, гражданам, которые после 26 мая будут прибывать в Беларусь авиационным путем из третьих стран с целью транзитного проезда в Украину, надо заявить о цели прибытия на пограничном контроле.

В случае получения разрешения на транзит в течение суток необходимо выехать наземным транспортом в Украину. СМИ отмечают что такой маршрут популярен у граждан, которые самолетами добираются до России и наоборот.

На украинско-беларусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения «Мокраны — Доманово», «Мохро — Дольск», «Новая Рудня — Выступовичи», «Александровка — Вильча», «Новая Гута — Новые Яриловичи», «Веселовка — Сеньковка», — указывает посольство.

Кроме этого, в случае въезда в Беларусь из Украины или из третьей страны (не с целью транзита), надо предъявить ПЦР-тест и пройти десятидневную самоизоляцию. Только после этого можно будет выехать в Украину.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба и министр культуры Александр Ткаченко обратились к украинским журналистам, правозащитникам и общественным активистам с призывом воздержаться от поездок в Беларусь.

Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну, — говорится в обращении.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, Украина с полуночи 26 мая закрывает авиасообщение с Беларусью и отменяет все рейсы. До запрета между странами выполнялось 65 авиарейсов в неделю. В частности, белорусская компания «Белавиа» выполняла рейсы:

Минск — Киев, 35 рейсов в неделю;

Минск — Одесса, 14 рейсов в неделю;

Минск — Львов, семь рейсов в неделю;

Минск — Харьков, пять рейсов в неделю.



В связи с прекращением прямого авиасообщения все перечисленные рейсы будут отменены.

Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны.