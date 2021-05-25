«Укроборонпром» замовив КШЕ дослідження за 1,7 млн грн напередодні призначення Милованова. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155111-ukroboronprom-zamovyv-kshe-milyonne-doslidjennya-pered-pryznachennyam-mylovanova.html

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Завод «Укроборонпрому» замовив «Київській школі економіки та менеджменту» якесь дослідження за 1,68 млн грн.

Контракт підписали за добу до того, як президент Володимир Зеленський увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який є президентом КШЕ. Угода передбачає послуги з проведення ринкових досліджень й була укладена 20 травня. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані у системі «Прозорро».

Зазначається, що жодних даних про предмет досліджень у звіті не оприлюднено. Лише вказаний строк надання послуг — до 1 жовтня 2021 року. Аванс у розмірі 30% мають виплатити протягом трьох банківських днів після підписання договору, а решту 70% вартості — протягом п’яти банківських днів після надання послуг. Інші деталі замовлення в звіті не повідомляються.

Також журналісти з’ясували, що «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

Як відомо, засновником КШЕ є міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут», яку заснували Артем Поздняков, Валентин Зеленюк і бельгієць Том Купе.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року колишній міністр економіки Тимофій Милованов був призначений позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Перебуваючи на посаді міністра економіки Милованов прославився скандальними висловлюваннями.

Джерело: «Наші гроші»