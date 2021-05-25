«Укроборонпром» заказал КШЭ исследование за 1,7 млн грн накануне назначения Милованова. Фото: УП

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Ракурс

Завод «Укроборонпрома» заказал «Киевской школе экономики и менеджмента» какое-то исследование за 1,68 млн грн.

Контракт подписали за сутки до того, как президент Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета «Укроборонпрома» Тимофея Милованова, который является президентом КШЭ. Соглашение предусматривает услуги по проведению рыночных исследований и было заключено 20 мая. Об этом сообщают «Наши деньги» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».

Отмечается, что никаких данных о предмете исследований в отчете не обнародовано. Только указанный срок предоставления услуг —до 1 октября 2021 года. Аванс в размере 30% должны выплатить в течение трех банковских дней после подписания договора, а остальные 70% стоимости — в течение пяти банковских дней после предоставления услуг. Другие детали заказа в отчете не сообщаются.

Также журналисты выяснили, что «Спецтехноэкспорт» не является заказчиком в понимании закона «О публичных закупках».

Как известно, основателем КШЭ является международная общественная организация «Киевский экономический институт», которую основали Артем Поздняков, Валентин Зеленюк и бельгиец Том Купе.

Напомним, в ноябре 2020 года бывший министр экономики Тимофей Милованов был назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Находясь на посту министра экономики Милованов прославился скандальными высказываниями.

Источник: «Наши деньги»