Милованов назвал Тимошенко «бабушкой коррупции»

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Тимофей Милованов, советник главы Офиса президента, попал в новый скандал — президент Киевской школы экономики назвал нардепа и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко «бабушкой украинской коррупции».

Перепалка политиков произошла в эфире телеканала «Свобода слова на ICTV». Впоследствии на высказывания бывшего министра экономики отреагировали соцсети.

Тимошенко для меня является наиболее профессиональным политиком в Украине. Хотел бы зачитать цитату Владимира Гройсмана о вас: «Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко». Я не согласен с Гройсманом. По моему мнению, вы являетесь не мамой, а бабушкой коррупции, — сказал Милованов.

Тимошенко бурно отреагировала на такое заявление Милованова:

Вы меня пригласили, чтобы унижать? Это человек, который работает на иностранные гранты.

В то же время Милованов сказал, что его высказывания не являются эйджизмом и никоим образом не обижают Тимошенко.

Вы ежедневно бегаете 10 км. Вы в лучшей физической форме, чем я, — заявил советник Андрея Ермака.

Такие слова Милованова о возрасте и переход на личности возмутили соцсети.

Вам стоит найти в себе силы и достоинство и извиниться за эйджизм и сексизм. Политическая борьба это одно, а дискриминация и нарушение ряда статей Конституции о праве на уважение достоинства, о запрете дискриминации по полу — это другое… Неужели сексизм и эйджизм — те ценности, которые прививаются слушателям в Киевской школе экономики? Выступая публично в США, вы бы решились назвать президента Байдена «дедушкой» американской политики?, — обратились пользователи Фейсбук к Милованову.

Советник Ермака ответил следующее: