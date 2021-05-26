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Ракурс
Милованов вызвал Бутусова на интеллектуальную дуэль. Фото: 24 канал

Милованов вызвал Бутусова на интеллектуальную дуэль — что произошло

26 мая 2021, 15:47
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Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики и член наблюдательного совета «Укроборонпрома», вновь оказался в эпицентре скандала.

Милованов возмутился что журналист Юрий Бутусов обвинил его во взятке в 1,68 млн грн. Все обвинения он считает безосновательными. В ответ президент КШЕ вызвал Бутусова на интеллектуальную дуэль. Об этом он написал 26 мая на собственной странице в Facebook.

В случае выигрыша Бутусова Милованов обещает пойти в НАБУ и дать показания. В случае проигрыша журналиста, тот должен будет сделать два десятка отжиманий от пола.

https://racurs.ua/n155111-ukroboronprom-zakazal-kshe-millionnoe-issledovanie-pered-naznacheniem-milovanova.html

Ранее журналист Юрий Бутусов в Facebook написал, что «Киевская школа экономики и менеджмента», президентом которой Милованов, получила взятку в 1,68 млн грн от «Укроборонпрома» в день назначения Милованова членом наблюдательного совета «Укроборонпрома». Отмечается, что торги были проведены 20 мая, буквально накануне назначения Милованова, но конкурентов на торгах не было — закупку провели у одного участника. Предприятие заплатило частной школе 1,68 млн грн за «услуги по проведению исследования».

Бутусов считает, что это можно считать открытым коррупционным преступлением и конфликтом интересов для НАБУ.

Но какие такие исследования может провести школа экономики для Спецтехноэкспорта, задача которого — «экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения», — говорится в сообщении.


Напомним, 25 мая издание «Наши деньги» со ссылкой на данные в системе «Прозорро» сообщило, что завод «Укроборонпрома» заказал «Киевской школе экономики и менеджмента» некое исследование по 1,68 млн грн. Контракт подписали за сутки до того, как президент Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета «Укроборонпрома» Тимофея Милованова, который является президентом КШЕ.

Источник: Ракурс


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