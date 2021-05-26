«Фаер-шоу» в троллейбусе устроил киевлянин — пиромана задержали (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n155191-faer-shou-v-trolleybuse-ustroil-kievlyanin-piromana-zaderjali-foto-video.htmlРакурс
Мужчина поджег троллейбус в Киеве, швырнув в салон транспорта бутылку с легковоспламеняющимся веществом.
В троллейбусе разгорелся пожар, вследствие которого одна из пассажирок пострадала — ее госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской
области.
Инцидент произошел на улице Драйзера. 27-летний мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, разбив стекло и спровоцировав пожар. Пиромана остановили пассажиры троллейбуса совместно с патрульными, которые несли службу неподалеку.
Злоумышленником оказался киевлянин 1993 года рождения. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 15 ч. 2 и ч. 2 ст. 115
(покушение на умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Пироману грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы
с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы сообщали, что поджог квартиры с собственными детьми и женой устроил бывший депутат на Киевщине. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Жителей квартиры эвакуировали, мужчину задержала полиция.