Підпал тролейбуса в Києві. Фото: прес-служба поліції

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Чоловік підпалив тролейбус у Києві, жбурнувши в салон транспорту пляшку з легкозаймистою речовиною.

У тролейбусі розгорілася пожежа, внаслідок якої одна з пасажирок постраждала — її госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції в Київській області.





Інцидент трапився на вулиці Драйзера. 27-річний чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною в тролейбус, розбивши скло та спричинивши пожежу. Дії піромана припинили пасажири тролейбуса спільно із патрульними, які несли службу неподалік.





Зловмисником виявився киянин 1993 року народження. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), ст. 15 ч. 2 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Піроману загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підпал квартири з власними дітьми та дружиною влаштував колишній депутат на Київщині. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Мешканців квартири евакуювали, чоловіка затримала поліція.