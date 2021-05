Місяць, природний супутник Землі, наразі перебуває на мінімальній відстані від нашої планети у 360 тис. км. У зв’язку з цим спостерігається так званий Супермісяць, коли видимі розміри супутника Землі стають максимальними. Наступний Супермісяць буде вже у червні 2022 року.

Травневий Супермісяць, який також називають «квітковим», сьогодні, 26 травня, співпав із повним місячним затемненням, яке відбувається, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем.

Щоправда, воно розпочалося о 12.44, тож з України, де в цей час день, його спостерігати було неможливо. Проте побачити рідкісне затемнення можна за допомогою трансляцій в інтернеті.

Спостерігати затемнення безпосередньо могли жителі Південної та Північної Америк, Східної Азії. Також його було видно з деяких частин Тихого, Атлантичного та Індійського океанів.

Okay, @NASASun and @NASAMoon, you know we hate to jump into the middle of things, but that’s exactly what we’re going to do!

☀️��

Wednesday starting at 5:45 am ET/2:45 am PT, Earth will be in between the Sun and Moon, creating a total lunar #eclipse. https://t.co/G8S3dSFBvdpic.twitter.com/klvYAh5ERj