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Ракурс
26 травня спостерігається незвичайне місячне затемнення, фото: NASA

«Квітковий Супермісяць» — незвичайне затемнення спостерігали на Землі (ВІДЕО)

26 тра 2021, 15:44
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Місяць, природний супутник Землі, наразі перебуває на мінімальній відстані від нашої планети у 360 тис. км. У зв’язку з цим спостерігається так званий Супермісяць, коли видимі розміри супутника Землі стають максимальними. Наступний Супермісяць буде вже у червні 2022 року.

Травневий Супермісяць, який також називають «квітковим», сьогодні, 26 травня, співпав із повним місячним затемненням, яке відбувається, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем.

Щоправда, воно розпочалося о 12.44, тож з України, де в цей час день, його спостерігати було неможливо. Проте побачити рідкісне затемнення можна за допомогою трансляцій в інтернеті.

Спостерігати затемнення безпосередньо могли жителі Південної та Північної Америк, Східної Азії. Також його було видно з деяких частин Тихого, Атлантичного та Індійського океанів.

Нагадаємо, ще один «квітковий Супермісяць» спостерігався у ніч з 7 на 8 травня 2020 року.

Джерело: Ракурс


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