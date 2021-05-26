Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
26 мая наблюдалось необычное лунное затмение, фото: NASA

«Цветочное Суперлуние» — необычное затмение наблюдали на Земле (ВИДЕО)

26 мая 2021, 15:44
999

Луна, естественный спутник Земли, в настоящее время находится на минимальном расстоянии от нашей планеты в 360 тыс. км. В связи с этим наблюдается так называемое Суперлуние, когда видимые размеры спутника Земли становятся максимальными. Следующее Суперлуние будет уже в июне 2022 года.

Майское Суперлуние, которое также называют «цветочным», сегодня, 26 мая, совпало с полным лунным затмением, которое происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной.

Правда, оно началось в 12.44, поэтому из Украины, где в это время день, его наблюдать было невозможно. Однако увидеть редкое затмение можно с помощью трансляций в интернете.

Наблюдать затмение непосредственно могли жители Южной и Северной Америки, Восточной Азии. Также его было видно из некоторых частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Напомним, еще одно «цветочное Суперлуние» наблюдалось в ночь с 7 на 8 мая 2020 года.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров