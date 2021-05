Луна, естественный спутник Земли, в настоящее время находится на минимальном расстоянии от нашей планеты в 360 тыс. км. В связи с этим наблюдается так называемое Суперлуние, когда видимые размеры спутника Земли становятся максимальными. Следующее Суперлуние будет уже в июне 2022 года.

Майское Суперлуние, которое также называют «цветочным», сегодня, 26 мая, совпало с полным лунным затмением, которое происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной.

Правда, оно началось в 12.44, поэтому из Украины, где в это время день, его наблюдать было невозможно. Однако увидеть редкое затмение можно с помощью трансляций в интернете.

Наблюдать затмение непосредственно могли жители Южной и Северной Америки, Восточной Азии. Также его было видно из некоторых частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Okay, @NASASun and @NASAMoon, you know we hate to jump into the middle of things, but that’s exactly what we’re going to do!

☀️��

Wednesday starting at 5:45 am ET/2:45 am PT, Earth will be in between the Sun and Moon, creating a total lunar #eclipse. https://t.co/G8S3dSFBvdpic.twitter.com/klvYAh5ERj