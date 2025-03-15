Ученые создали первую подробную 3D-карту космической пыли в нашей галактике Млечный Путь

https://racurs.ua/n204820-pervuu-podrobnuu-kartu-kosmicheskoy-pyli-sozdali-uchenye-foto.html

Ракурс

Учені з німецького Інституту астрономії Макса Планка створили першу детальну 3D-карту космічного пилу в нашій галактиці Чумацький Шлях.

Про це повідомляє прес-служба вишу.

Для своєї карти астрономи використали:

дані спектрів 130 млн зірок, знятих космічним телескопом Європейського космічного агентства Gaia;

результати спектрального обстеження зірок Галактики, здійсненого спеціалізованим китайським телескопом LAMOST;

нейромережу, яку навчили генерувати модельні спектри на основі даних про властивості зірок та пилу, зібраних вказаними телескопами.

Зазначається, що ця карта передусім допоможе ученим, які здійснюють спостереження за космічними об'єктами.

Річ у тім, що космічний пил, через яких проходить світло, робить об'єкти більш червоними та слабшими, ніж вони є насправді — це наче дивитися в космос через брудне вікно: частинки космічного пилу поглинають світло сильніше на коротших довжинах хвиль (до синього кінця спектру) і менш сильно на довших довжинах хвиль (до червоного кінця).

Пил робить далекі астрономічні об'єкти більш червоними і тьмяними, ніж вони є насправді, тому нова карта стане важливим інструментом для астрономів, щоб зрозуміти суть їхніх спостережень, — наголошують учені.

Дослідження також виявило несподівані властивості космічного пилу — у регіонах з високою концентрацією пилу ступінь загасання світла виявився сильнішим, ніж передбачалося, причому менші довжини хвиль поглинаються набагато ефективніше, ніж довші.

На думку дослідників, причиною цього може бути не збільшення космічного пилу, а збільшення класу молекул під назвою поліциклічні ароматичні вуглеводні — найпоширеніших вуглеводнів у міжзоряному середовищі, які, можливо, навіть відіграли певну роль у зародженні життя. Учені планують перевірити цю здогадку за допомогою майбутніх спостережень.