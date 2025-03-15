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Ракурс
Ученые создали первую подробную 3D-карту космической пыли в нашей галактике Млечный Путь

Первую подробную карту космической пыли создали ученые (ФОТО)

15 мар 2025, 20:42
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Учені з німецького Інституту астрономії Макса Планка створили першу детальну 3D-карту космічного пилу в нашій галактиці Чумацький Шлях.

Про це повідомляє прес-служба вишу.

Для своєї карти астрономи використали:

  • дані спектрів 130 млн зірок, знятих космічним телескопом Європейського космічного агентства Gaia;
  • результати спектрального обстеження зірок Галактики, здійсненого спеціалізованим китайським телескопом LAMOST;
  • нейромережу, яку навчили генерувати модельні спектри на основі даних про властивості зірок та пилу, зібраних вказаними телескопами.

Зазначається, що ця карта передусім допоможе ученим, які здійснюють спостереження за космічними об'єктами.

Річ у тім, що космічний пил, через яких проходить світло, робить об'єкти більш червоними та слабшими, ніж вони є насправді — це наче дивитися в космос через брудне вікно: частинки космічного пилу поглинають світло сильніше на коротших довжинах хвиль (до синього кінця спектру) і менш сильно на довших довжинах хвиль (до червоного кінця).

Пил робить далекі астрономічні об'єкти більш червоними і тьмяними, ніж вони є насправді, тому нова карта стане важливим інструментом для астрономів, щоб зрозуміти суть їхніх спостережень, — наголошують учені.

Дослідження також виявило несподівані властивості космічного пилу — у регіонах з високою концентрацією пилу ступінь загасання світла виявився сильнішим, ніж передбачалося, причому менші довжини хвиль поглинаються набагато ефективніше, ніж довші.

На думку дослідників, причиною цього може бути не збільшення космічного пилу, а збільшення класу молекул під назвою поліциклічні ароматичні вуглеводні — найпоширеніших вуглеводнів у міжзоряному середовищі, які, можливо, навіть відіграли певну роль у зародженні життя. Учені планують перевірити цю здогадку за допомогою майбутніх спостережень.

Візуалізація залежності згасання, спричиненого пилом, від довжини хвилі для площини диска нашої галактики на відстані 8 тис. світлових років від Сонця. Червоним кольором позначені регіони, де згасання відбувається швидше на довгих хвилях (червоний кінець спектру), тоді як синій колір вказує на те, що згасання менше залежить від довжини хвилі. Регіони з недостатньою кількістю даних показані білим кольором. Сірими контурами позначені області з високою щільністю пилу. Джерело: X. Zhang/G. Green, MPIA

Источник: Ракурс


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