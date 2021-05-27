Определились секунданты дуэли Милованова с Бутусовым — новости политики

Определились секунданты дуэли Милованова с Бутусовым. Фото: liga.net

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Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов сообщил, что его секундантом на интеллектуальной дуэли с журналистом Юрием Бутусовым будет экс-глава газового дивизиона НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов.

Милованов также отметил, что Бутусова будет представлять бывший глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Стороны уже переписываются и обсуждают формат так называемой дуэли. Не исключается и появление ведущего. Об этом Милованов 27 мая сообщил на собственной странице в Facebook.

Ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предложил провести дебаты политической команды Офиса президента против представителей гражданского общества. Шабунин заявил, что сам готов дискутировать с заместителем главы офиса Зеленского Олегом Татаровым, подозреваемым в коррупции.

Бутусов поддержал расширение формата и сообщил, что бывшие заместители генерального прокурора Давид Сакварелидзе, Виктор Трепак и бывший руководитель САП Назар Холодницкий «согласились выступить секундантами».

Напомним, президент Киевской школы экономики и член наблюдательного совета «Укроборонпрома» Тимофей Милованов оказался в эпицентре скандала.

Милованов возмутился что журналист Юрий Бутусов обвинил его во взятке в 1,68 млн грн. Он заявил, что все обвинения беспочвенны и вызвал Бутусова на интеллектуальную дуэль. В случае выигрыша Бутусова Милованов обещает пойти в НАБУ и дать показания. В случае проигрыша журналиста, тот должен будет сделать два десятка отжиманий от пола.