На Донбассе от пули снайпера погиб воин ВСУ. Фото: Слово и дело

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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских защитников. 27 мая оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское в Луганской области.

В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимо с жизнью пулевое ранение. Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север».

На обстрел боевиков украинские защитники открывали огонь в ответ. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.

Об обстреле со стороны боевиков сообщено представителей ОБСЕ.

Напомним, 22 мая в районе населенного пункта Пески оккупанты нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял не только расположенные в этом районе позиции Вооруженных сил Украины, а и жилые дома в самом населенном пункте.