Кейт Миддлтон поразила стильным шотландским образом

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Ракурс

Кейт Миддлтон, супруга британского принца Уильяма и герцогиня Кембриджская, во время посещения Шотландии появилась на публике в стильном клетчатом тренче глубокого синего цвета. Вместе с принцем Уильямом они покатались в старом Land Rover покойного принца Филиппа, а также посетили работников системы здравоохранения.

Герцогиня Кембриджская выбрала для поездки тренч от бренда Holland Cooper и изумрудно-зеленые туфли на каблуках. Образ Кейт Миддлтон завершили серьги королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail.

Напомним, 26 мая герцогиня и герцог Кембриджские отправились в шотландский город Сент-Эндрюс, где покатались на сухопутных яхтах. С начала тура Шотландией Кейт Миддлтон и принц Уильям ждали визита в Сент-Эндрюс, поскольку именно в этом городе они познакомились в студенческие годы во время учебы в Сент-Эндрюсском университете.

Источник: Daily Mail