Стало известно, какие телеканалы Украины принадлежат олигархам

https://racurs.ua/n155221-stalo-izvestno-kakie-telekanaly-ukrainy-prinadlejat-oligarham.html

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее назвал примерное количество олигархов в Украине — 13, а также их главный признак — «влияние на власть».

Фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно — готов ли ты работать законно и прозрачно или создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? — в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

В то же время, «ВВС Украина», ссылаясь на данные структуры собственности, которую обязаны раскрывать медиа, отмечает, что почти все украинские телеканалы принадлежат лицам, которых президент Зеленский перечислил в своем обращении.

Телеканал «Украина» и «Украина 24» входят в группу SCM, которую контролирует самый богатый бизнесмен Ринат Ахметов. Среди владельцев «Интера» указаны Дмитрий Фирташ, а также Сергей Левочкин и Валерий Хорошковский. Телеканал «1+1» принадлежит Игорю Коломойскому. Телеканалы ICTV и СТБ принадлежат бизнесмену Виктору Пинчуку и его жене Елене, дочери президента Леонида Кучмы. «5 канал» и «Прямой» принадлежат экс-президенту Петру Порошенко, — отмечает ВВС.

Каналом «Эспрессо» владеет сын бизнесмена Константина Жеваго, Иван Жеваго.

Напомним, что феврале Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака — так называемого «кошелька» Виктора Медведчука, а также телеканалов «112», «ZIK» и «NewsOne», которые ему принадлежат.

Источник: ВВС