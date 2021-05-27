На взятке поймали руководителей парков «Конча-Заспа» и «Голосеевский»

https://racurs.ua/n155220-na-vzyatke-poymali-rukovoditeley-parkov-koncha-zaspa-i-goloseevskiy.html

Ракурс

В Киеве на взятке поймали руководителей сразу двух парков — КП «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» и «Голосеевского».

Руководитель «Конча-Заспы» требовал и получил от предпринимателя взятку за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую «услугу» чиновник оценил в 4 тыс. долл. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Директор Голосеевского парка требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 тыс. грн за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности.

Обоих чиновников задержали непосредственно после получения ими части денег. Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Согласно сайтам компаний, директором НПП «Голосеевский» является Вячеслав Потапенко, а руководителем ЛПХ «Конча-Заспа» — Иван Щербей.

В то же время в соцсети Facebook сообщают, что задержали Андрея Хрутьбу, который недавно — после увольнения Потапенко — стал и.о. директора Голосеевского парка.

Пользователи соцсети заявляют, что знают Хрутьбу «как порядочного и честного человека, который сделал для экологии больше всех вместе взятых министров экологии». Друзья Хрутьбы убеждены, что это «месть бывшего коррумпированного руководства парка».

Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Голосеевского парка неподалеку от Ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины группа лиц незаконно вырубила 17 столетних дубов. По факту происшествия открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев на территориях природно-заповедного фонда) Уголовного кодекса Украины.