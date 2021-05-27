На хабарі спіймали керівників парків «Конча-Заспа» й «Голосіївський». Фото: Київська прокуратура

https://racurs.ua/ua/n155220-na-habari-spiymaly-kerivnykiv-parkiv-koncha-zaspa-y-golosiyivskyy.html

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У Києві на хабарі спіймали керівників одразу двох природних парків — КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» й «Голосіївського».

Керівник «Конча-Заспи» вимагав і одержав від підприємця хабар за погодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку «послугу» чиновник оцінив у 4 тис. дол. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Посадовець Голосіївського парку вимагав і одержав від цього ж підприємця ще 54 тис. грн за прискорення укладання угоди для здійснення цієї діяльності.

Обох чиновників затримали безпосередньо після отримання ними частини грошей. Згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, їм загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Згідно з сайтами підприємств, директором НПП «Голосіївський» є В’ячеслав Потапенко, керівником ЛПГ «Конча-Заспа» — Іван Щербей.

Водночас у соцмережі Facebook повідомляють, що затримали Андрія Хрутьбу, який нещодавно — після звільнення Потапенка — став в.о. директора Голосіївського парку.

Користувачі соцмережі заявляють, що знають Хрутьбу як «як порядну і чесну людину, яка зробила для екології більше за всіх разом взятих міністрів екології». Друзі Хрутьби переконані, що це «помста колишнього корумпованого керівництва парку».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на території Голосіївського парку неподалік від Ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України група осіб незаконно вирубала 17 віковічних дубів. За фактом події відкрита кримінальна справа за ч. 3 ст. 246 (незаконна вирубка дерев на територіях природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України.