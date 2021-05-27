Курс гривні послабив НБУ - скільки коштують долар і євро

https://racurs.ua/ua/n155219-kurs-gryvni-poslabyv-nbu-skilky-koshtuut-dolar-i-ievro.html

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Курс гривні до долара послабив на дев’ять копійок Національний банк України, встановивши його на рівні 27,55 грн/дол. Про це 27 травня інформує НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,67 грн/євро проти 33,66 грн/євро напередодні.

26 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,55−27,57 грн/дол, а 25 травня — у межах 27,48−27,50 грн/дол.

Зауважимо, що українці стали активніше нести гроші до банків — сума вкладів фізичних осіб (зокрема й ФОПів) у банках-учасниках Фонду гарантування на 1 травня склала 621,65 млрд грн, що на 10,35 млрд грн більше показника на 1 квітня.

Нагадаємо, 24 травня повідомлялося, що курс гривні до долара в Україні впав на 1 копійку — тоді валюта коштувала 27,45 грн. Євро також подешевшало і коштувало 33,47 грн.