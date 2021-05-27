П’ятірку найбільших країн-постачальників дезінформації назвав Facebook. Фото: mind.ua

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Рейтинг постачальників дезінформації склала соціальна мережа Facebook.

За останні чотири роки адміністрація «Фейсбуку» виявила кампанії з дезінформації в більш ніж 50 країнах. Фахівці опублікували звіт, який із 2017 року підсумовує 150 операцій з дезінформації. Виявилося, що Росія була найбільшим постачальником дезінформації — за чотири роки там виявили 27 операцій з впливу. Про це повідомляють The Washington Post та Voice of America.

Зазначається, що 15 таких операцій пов’язані з розташованим в Санкт-Петербурзі Агентством інтернет-досліджень (ІRА) або іншими організаціями, пов’язаними з наближеним до Путіна російським олігархом Євгеном Пригожиним. Чотири російські мережі були пов’язані з кремлівськими спецслужбами, а ще дві — з сайтами російських ЗМІ.

На другій позиції з дезінформації опинився Іран з 23 недостовірними мережами. Також країнами, які найчастіше зазнавали іноземних операцій з дезінформації, були США, Україна, Великобританія, Лівія та Судан.

У звіті Facebook зазначають, що у 2017 році російське ІRА піддало 126 млн користувачів платформи політичній дезінформації перед виборами. А у 2020 році у Facebook виявили й видалили мережу російської військової розвідки, яка зосереджувалася на Україні й сусідніх країнах. Російська агентура створювала фейкових персонажів, які працювали в різних соціальних мережах та писали блоги на форумах. При цьому деякі вигадані персонажі видавали себе за журналістів.

Також у «Фейсбук» називають період виборів в США у 2020 році «переломним моментом в недавній історії операцій з впливу». Крім того, зазначається, що скоординовані зусилля з дезінформації стали більш витонченими та дорогими в останні роки.

Нагадаємо, популярна соціальна мережа «Фейсбук» буде просити своїх користувачів читати новини, перш ніж ділитися ними на платформі. Facebook тестує цю функцію приблизно на 6% своїх глобальних користувачів на Android

Джерела: The Washington Post, Voice of America