Facebook боротиметься з фейками – з'явилася нова функція. Фото: indianexpress.com

https://racurs.ua/ua/n154455-facebook-borotymetsya-z-feykamy-z-yavylasya-nova-funkciya.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), популярна соціальна мережа, буде просити своїх користувачів читати новини, перш ніж ділитися ними на платформі.

Facebook тестує цю функцію приблизно на 6% своїх глобальних користувачів на Android, йдеться в повідомленні компанії.

Зараз ми тестуємо спосіб зробити більш інформативним обмін новинними статтями. Якщо ви перейдете за посиланням на новинну статтю, яку не відкривали, ми покажемо підказку, що спонукає вас відкрити її та прочитати, перш ніж ділитися нею з іншими, — повідомляють у компанії.

Користувач зможе проігнорувати це попередження і все одно поширити статтю, оскільки, наприклад, вже міг прочитати її в іншому місці.

Однак в компанії вважають, що нова функція може стати стримуючим фактором від розсилки неякісних матеріалів.

Ви збираєтеся поділитися цією статтею, не відкриваючи її. Обмін статтями, не читаючи їх, може означати відсутність ключових фактів, — йдеться у підказці соцмережі.

Раніше компанія Facebook оголосила, що всі дописи про вакцини від COVID-19 у її соцмережі позначатимуться спеціальними мітками — в них буде вказана достовірна інформація про безпеку вакцин від ВООЗ. На такий крок компанія пішла, аби боротись із дезінформацією про щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що месенджер Signal, який став популярним у світі через захист даних, розмістив таргетовану рекламу в Instagram, щоб показати користувачам, які дані про них збирає Facebook.