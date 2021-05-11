Facebook будет бороться с фейками – появилась новая функция. Фото: indianexpress.com

https://racurs.ua/n154455-facebook-budet-borotsya-s-feykami-poyavilas-novaya-funkciya.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), популярная социальная сеть, будет просить своих пользователей читать новости, прежде чем публиковать их на платформе.

Facebook тестирует эту функцию примерно на 6% своих глобальных пользователей на Android, говорится в сообщении компании.

Сейчас мы тестируем способ сделать более информативным обмен новостными статьями. Если вы перейдете по ссылке на новостную статью, которую не открывали, мы покажем подсказку, побуждающую вас открыть ее и прочитать, прежде чем делиться ею с другими, — сообщают в компании.

Пользователь сможет проигнорировать это предупреждение и все равно поделиться статьей, поскольку, например, уже мог прочитать ее в другом месте.

Однако в компании полагают, что новая функция может стать сдерживающим фактором от рассылки некачественных материалов.

Вы собираетесь поделиться этой статьей, не открывая ее. Обмен статьями, не прочитав их, может означать упущение ключевых фактов, — говорится в подсказке соцсети.

Ранее компания Facebook объявила, что все сообщения о вакцинах от COVID-19 в ее соцсети будут обозначаться специальными метками — в них будет указана достоверная информация о безопасности вакцин от ВОЗ. На такой шаг компания пошла, чтобы бороться с дезинформацией о прививках от коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что мессенджер Signal, который стал популярным в мире из-за защиты данных, разместил таргетированную рекламу в Instagram, чтобы показать пользователям, какие данные о них собирает Facebook.