Пятерку крупнейших стран-поставщиков дезинформации назвал Facebook. Фото: mind.ua

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Рейтинг поставщиков дезинформации составила социальная сеть Facebook.

За последние четыре года администрация «Фейсбука» выявила кампании по дезинформации в более чем 50 странах. Специалисты опубликовали отчет, который с 2017 года суммирует 150 операций по дезинформации. Оказалось, что Россия была крупнейшим поставщиком дезинформации — за четыре года там обнаружили 27 операций по влиянию. Об этом сообщают The Washington Post и Voice of America.

Отмечается, что 15 таких операций связаны с расположенным в Санкт-Петербурге Агентством интернет-исследований (ІRА) или другими организациями, связанными с приближенным к Путину российским олигархом Евгением Пригожиным. Четыре российские сети были связаны с кремлевскими спецслужбами, а еще две — с сайтами российских СМИ.

На второй позиции по дезинформации оказался Иран с 23 недостоверными сетями. Также странами, которые чаще всего подвергались иностранным операциям по дезинформации, были США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.

В отчете Facebook отмечают, что в 2017 году российское ІRА подвергло 126 млн пользователей платформы политической дезинформации перед выборами. А в 2020 году в Facebook обнаружили и удалили сеть российской военной разведки, которая была сосредоточена на Украине и соседних странах. Российская агентура создавала фейковых персонажей, которые работали в различных социальных сетях и писали блоги на форумах. При этом некоторые вымышленные персонажи выдавали себя за журналистов.

Также в" Фейсбук называют период выборов в США в 2020 году «переломным моментом в недавней истории операций по влиянию». Кроме того, отмечается, что скоординированные усилия по дезинформации стали более изощренными и дорогими в последние годы.

Напомним, популярная социальная сеть «Фейсбук» будет просить своих пользователей читать новости, прежде чем делиться ими на платформе. Facebook тестирует эту функцию примерно на 6% своих глобальных пользователей на Android

Источники: The Washington Post, Voice of America