Кто может получить субсидию на сверхурочную площадь жилья. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n155217-kto-mojet-poluchit-subsidiu-na-sverhurochnuu-ploschad-jilya.html

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Субсидии 2021 в Украине начисляют по новым правилам. Как будет назначаться субсидия на сверхурочную жилую площадь, рассказали в Министерстве социальной политики.

Норма жилья, на которую назначается соцпомощь, на домохозяйство с человека составляет почти 49 кв. м., и 13,65 кв. м — на каждого последующего человека, говорится в сообщении ведомства.

Субсидия на сверхурочную площадь распространяется только в одном случае: если в состав домохозяйства входят неработающие нетрудоспособные лица (лица с инвалидностью, пенсионеры, дети).

В таких случаях субсидии на сверхурочную площадь, как и в предыдущие отопительные периоды, будут начислены автоматически на основании информации о составе домохозяйства и о социальном статусе его членов.

В предоставлении субсидии откажут, если:

площадь квартиры превышает 130 кв. м,

площадь дома более 230 кв. м.

При назначении субсидий не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, или расположены в сельской местности и полученные по наследству.

Напомним, Министерство социальной политики уточнило перечень одноразовых покупок на сумму более 50 тыс. грн, которые не повлияют на лишение права на субсидию.