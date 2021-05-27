Хто може отримати субсидію на понаднормову площу житла. Фото: Укрінформ

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Субсидії 2021 в Україні нараховують за новими правилами. Як призначатиметься субсидія на понаднормову житлову площу, розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Норма житла, на яку призначається соцдопомога на домогосподарство з однієї особи, складає майже 49 кв. м і 13,65 кв. м — на кожну наступну особу, йдеться в повідомленні відомства.

Субсидія на понаднормову площу розповсюджується лише в одному випадку: якщо до складу домогосподарства входять непрацюючі непрацездатні особи (особи з інвалідністю, пенсіонери, діти).

У таких випадках субсидії на понаднормову площу, як і в попередні опалювальні періоди, будуть нараховані автоматично на підставі інформації про склад домогосподарства та про соціальний статус його членів.

У наданні субсидії відмовлять, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м,

площа будинку понад 230 кв. м.

При призначенні субсидій не враховуються житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності, або розташовані у сільській місцевості й отримані як спадщина.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики уточнило перелік одноразових покупок на суму понад 50 тис. грн, які не вплинуть на позбавлення права на субсидію.