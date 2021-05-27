ВМС України і Британії відбили атаку ворога у Чорному морі

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Військово-морські сили Збройних сил України та Великої Британії провели спільне тренування PASSEX у північно-західній частині Чорного моря. Комунікація між екіпажами відбувалася англійською мовою.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ у Фейсбук.

Метою навчань було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО. У маневрах брав участь гелікоптер Мі-14 морської авіаційної бригади українського флоту.

Дводенне тренування проходило у декілька етапів. Зокрема, корабельно-катерна група відпрацювала:

маневрування в строях та ордерах,

організацію протиповітряної оборони,

відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів ворога,

постановку димової завіси.

Під час виконання спільних елементів основна увага приділялася підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів, — повідомляють військові.

Також ВМС відпрацювали передачу вантажів, ведення розвідки та проведення пошуково-рятувальних операцій.