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Ракурс
ВМС України і Британії відбили атаку ворога у Чорному морі

ВМС України і Британії відбили атаку ворога у Чорному морі (ФОТО)

27 тра 2021, 10:06
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Військово-морські сили Збройних сил України та Великої Британії провели спільне тренування PASSEX у північно-західній частині Чорного моря. Комунікація між екіпажами відбувалася англійською мовою.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ у Фейсбук.

Метою навчань було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО. У маневрах брав участь гелікоптер Мі-14 морської авіаційної бригади українського флоту.

Дводенне тренування проходило у декілька етапів. Зокрема, корабельно-катерна група відпрацювала:

  • маневрування в строях та ордерах,

  • організацію протиповітряної оборони,

  • відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів ворога,

  • постановку димової завіси.

Під час виконання спільних елементів основна увага приділялася підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів, — повідомляють військові.

Також ВМС відпрацювали передачу вантажів, ведення розвідки та проведення пошуково-рятувальних операцій.


Джерело: Ракурс


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