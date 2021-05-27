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Ракурс
Росія не пустила у свій повітряний простір літак із Європи. Фото: ukrinform.com

Росія не пустила у свій повітряний простір літак із Європи

27 тра 2021, 10:02
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Французька авіакомпанія AirFrance скасувала рейс AF1154 Париж-Москва через відсутність дозволу на захід у повітряний простір Російської Федерації.

Рейс було скасовано у середу, 26 травня. Російським ЗМІ одна з пасажирок передала відеозапис розмов екіпажу літака з пасажирами. Згодом цю інформацію також підтвердив офіс Air France. Про це повідомляє «Новая газета».

У нас досі немає ніякої інформації, на жаль. Немає дозволу увійти до повітряного простору Російської Федерації досі, — звертається пілот рейсу до пасажирів по гучномовцю.

Після цього капітан судна оголосив, що рейс скасовано.

Пасажирка розповіла, відсутність відповіді від російських диспетчерів — «дуже незвичайна ситуація». Згодом екіпаж пов’язав заборону увійти в російський повітряний простір із рішенням Air France припинити польоти через Білорусь.

В офісі Air France підтвердили, що скасування рейсу в Росію пов’язана з необхідністю обходити повітряний простір Білорусі. При цьому решта літаків France та інших авіакомпаній, що летіли в обхід Білорусі 26 травня, змогли перетнути повітряний простір РФ.


Нагадаємо, 26 травня літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», який планував виконати рейс Мінськ-Барселона, після довгого кружляння у небі Білорусі, повернувся у мінський аеропорт. Згодом стало відомо, що Польща не пустила його у свій повітряний простір.

Джерело: «Новая газета»

Джерело: Ракурс


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