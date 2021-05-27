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Ракурс
Мінські диспетчери сказали пілотам Ryanair про “бомбу” ще до отримання погроз

Мінські диспетчери сказали пілотам Ryanair про «бомбу» ще до отримання погроз

27 тра 2021, 09:40
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Лист про «бомбу» на літаку Ryanair надійшов пізніше, аніж пілотам повідомили про нього з Мінська — білоруські диспетчери заявили екіпажу пасажирського літака про лист із погрозами щодо вибуху за півгодини до його фактичного отримання. Це змусило розвернути літак, який летів з Афін до Вільнюса, та посадити його в аеропорту столиці Білорусі. Згодом силовики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка викрали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Лист про нібито бомбу на борту авіалайнера Ryanair, про що заявляли у Лукашенка, приплітаючи ХАМАС, Швейцарію та польські IP-адреси, надійшов на електронну скриньку аеропорту лише о 12.57 — майже через півгодини після того, як білоруські диспетчери мали розмову з пілотам щодо замінування. Інформація про це опинилася у розпорядженні розслідувального центру «Досьє", німецького SPIEGEL та The Daily Beast.

О 12.47 літак вже змінив курс на Мінськ. О 12.30 рейс увійшов в повітряний простір Білорусі, після чого о 12.33 диспетчери повідомили пілотам, що лист надійшов «одразу у декілька аеропортів». Проте на той час лист отримали тільки «Литовські аеропорти». Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в Афінах такого повідомлення не отримували.

Також розслідувачі звернули увагу, що лист був відправлений із захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого у Швейцарії.

Такі повідомлення містять заголовок, де вказується IP-адреса сервера Protonmail (185.70.40.138). Наприклад, якщо відправити повідомлення електронною поштою з облікового запису Protonmail на Gmail, то IP-адреса, яка вказана в заголовку цього листа, збігатиметься з адресою сервера Protonmail у Швейцарії. Тому точне місцеперебування користувача визначити неможливо, — зауважили вони.


Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни. 25 травня Мінськ на два місяці арештував дівчину Протасевича. Також було оприлюднено відео її допиту.

Джерело: Ракурс


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