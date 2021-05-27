Минские диспетчера заявили пилотам Ryanair о «бомбе» еще до получения угроз

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Ракурс

Письмо о «бомбе» на самолете Ryanair поступило позже, чем пилотам сообщили о нем из Минска — белорусские диспетчера заявили экипажу пассажирского самолета о письме с угрозами взрыва за полчаса до его фактического получения. Это заставило развернуть самолет, летевший из Афин в Вильнюс, и посадить его в аэропорту столицы Беларуси. Впоследствии силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко похитили оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Письмо о якобы бомбе на борту авиалайнера Ryanair, о чем заявляли у Лукашенко, приплетая ХАМАС, Швейцарию и польские IP-адреса, поступило на электронную почту аэропорта только в 12.57 — почти через полчаса после того, как белорусские диспетчера беседовали с пилотами о минировании. Информация об этом оказалась в распоряжении расследовательского центра «Досье», немецкого SPIEGEL и The Daily Beast.

В 12.47 самолет уже изменил курс на Минск. В 12.30 рейс он вошел в воздушное пространство Беларуси, после чего в 12.33 диспетчеры сразу сообщили пилотам о письме, якобы поступившем «в несколько аэропортов». Однако к тому времени письмо получили только «Литовские аэропорты». Греческое управление гражданской авиации заявило, что в Афинах уведомления не получали.

Также расследователи обратили внимание, что письмо было отправлено из защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии.

Такие сообщения содержат заголовок, где указывается IP-адрес сервера Protonmail (185.70.40.138). Например, если отправить сообщение по электронной почте с аккаунта Protonmail на Gmail, то IP-адрес, который указан в заголовке этого письма, будет совпадать с адресом сервера Protonmail в Швейцарии. Поэтому точное местонахождение пользователя определить невозможно, — отметили они.



Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны. 25 мая Минск на два месяца арестовал девушку Протасевича. Также было обнародовано видео ее допроса.