Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n155213-ot-covid-19-za-sutki-vyzdoroveli-bolee-16-tys-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Статистка коронавируса в Украине свидетельствует о 3 тыс. 509 новых случаев заболеваний COVID-19 за прошедшие сутки, 27 мая.

Среди новых больных —193 ребенка и 82 медработника. Вчера в больницы попали 1 тыс. 402 больных, а 183 пациента скончались. Выздороветь смогли 16 тыс. 867 человек. Об этом 27 мая сообщило Министерство здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (454 больных), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 2 млн 193 тыс. 367 человек, а выздороветь уже смогли 2 млн 6 тыс. 918 человек. Умерли от болезни 50 тыс. 67 украинцев.

В Минздраве добавили, что вчера были вакцинированы15 тыс. 131 человек. Одну дозу получили 4 тыс. 998 человек, а полностью иммунизированные — 10 тыс. 133 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании привиты 992 тыс. 191 человек, из них 992 тыс. 189 человек получили первую дозу, а полностью иммунизированы двумя дозами 107 тыс. 524 человека. Всего уже проведено 1 млн 99 тыс. 713 прививок.

Напомним, 26 мая вакцина Sinovac прибыла в Украину очередной партией — было доставлено 500 тыс. доз китайской вакцины. Таким образом Украина уже получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз этого препарата.