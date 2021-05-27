Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Статистка коронавірусу в Україні свідчить про 3 тис. 509 нових випадків захворювань на COVID-19 за минулу добу, 27 травня.

Серед нових хворих — 193 дитини та 82 медпрацівники. Вчора до лікарень потрапили 1 тис. 402 хворих, а 183 пацієнтів померли. Одужати змогли 16 тис. 867 осіб. Про це 27 травня повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (454 хворих), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

З початку пандемії на коронавірус в Україні захворіли 2 млн 193 тис. 367 осіб, а одужати вже змогли 2 млн 6 тис. 918 осіб. Померли від хвороби 50 тис. 67 українців.

У МОЗ додали, що вчора була щеплено 15 тис. 131 особу. Одну дозу отримали 4 тис. 998 осіб, а повністю імунізовані — 10 тис. 133 особи.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 992 тис. 191 особу, з них 992 тис. 189 осіб отримали першу дозу, а повністю імунізовані двома дозами 107 тис. 524 особи. Загалом вже проведено 1 млн 99 тис. 713 щеплень.

Нагадаємо, 26 травня вакцина Sinovac прибула до України черговою партією — було доставлено 500 тис. доз китайської вакцини. Таким чином Україна вже отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз цього препарату.