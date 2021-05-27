109 українців з сектора Газа евакуювали додому

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Ракурс

Із сектора Газа евакуювали громадян України — сьогодні в Київ повернулися 109 осіб, які виявили бажання покинути територію, де нещодавно сталося загострення військового конфлікту з Ізраїлем.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із сектора Гази, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літак з ними вранці приземлився у Києві.

Напередодні очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна успішно евакуювала з сектора Газа 109 своїх громадян, 13 громадян Молдови та чотирьох — Болгарії.

Нагадаємо, армія Ізраїлю з 11 травня проводила у секторі Гази антитерористичну операцію під кодовою назвою «Страж стін» («Шомер а-Хомот») після масованого ракетного обстрілу ізраїльської території. Впродовж перших семи днів операції були нанесені сотні ударів по цілях у секторі Гази. МОЗ Гази повідомив про приблизно 220 убитих і понад 1 тис. 500 поранених. 10−18 травня ХАМАС, «Ісламський джихад» та інші угруповання випустили понад 3 тис. 500 ракет по Ізраїлю. Ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню у секторі Гази.