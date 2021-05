Масове стеження уряду за громадянами - ЄСПЛ ухвалив рішення

https://racurs.ua/ua/n155211-masove-stejennya-uryadu-za-gromadyanamy-iespl-uhvalyv-rishennya.html

Ракурс

Європейський суд з прав людини поставив крапку у справі про масове стеження за громадянами у Великій Британії. Група активістів під назвою Big Brother Watch and others (Стеження великого брата та інших — ред.) подала позов до ЄСПЛ проти британського уряду, який, на їхню думку, здійснював масові перехоплення транскордонних комунікацій та отримував інформацію від іноземних спецслужб.

Суддя від України в ЄСПЛ Анна Юдківська у Фейсбук розповіла деталі довгоочікуваного рішення Великої палати у справі Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, ухваленого 25 травня.

Велика палата знайшла порушення ст. 8 та ст. 10 щодо режимів масового перехоплення та збору даних зв’язку та не знайшла порушення обох положень щодо отримання розвідувальних даних від іноземних спецслужб, — написала Юдківська.

Вона нагадала, що рішення Великої палати встановлює основні гарантії, необхідні для режиму масового перехоплення, відповідно до ст. 8 та ст. 10, зокрема для забезпечення захисту конфіденційності журналістських матеріалів. Воно також визначає необхідні гарантії ст. 8 щодо отримання інформації від іноземних спецслужб.

Щодо доступу до конфіденційних журналістських матеріалів спецслужбами, що проводять операцію масового перехоплення, ЄСПЛ розрізнив дві ситуації:

навмисний доступ через навмисне використання селекторів або пошукових термінів, пов’язаних із журналістом;

випадковий «улов» такої операції.

Що стосується навмисного доступу — такому втручанню має передувати санкція суду або іншого незалежного та неупередженого органу. Що стосується ненавмисного доступу — ступінь втручання неможливо передбачити з самого початку, що унеможливлює оцінку пропорційності на етапі дозволу. З огляду на це, національне законодавство повинно містити «надійні гарантії щодо зберігання, вивчення, використання, подальшої передачі та знищення таких конфіденційних матеріалів».

Суд наголосив на необхідності не допустити, щоб держави обходили свої зобов’язання, передбачені Конвенцією, шляхом взаємодії з недоговірними державами. У рішенні суду вказано, що будь-який режим, що дозволяє спецслужбам вимагати перехоплення (або перехоплювати матеріали з недоговірних держав), повинен підлягати незалежному нагляду, а також повинна існувати можливість незалежного ex post facto перегляду.

Нагадаємо, раніше адвокати уряду Британії визнали, що навіть конфіденційні електронні листи, надіслані судом, потраплятимуть в мережу спостереження. Група активістів стверджувала, що такі дії є незаконними, оскільки у демократичному суспільстві не можна ставитися до усіх громадян як до підозрюваних. Уряд Великої Британії також визнав, що застосовує комп’ютеризований пошук, щоб «просіяти» мільярди перехоплених дзвінків, текстів, електронних листів та інтернет-записів. Група активістів Big Brother Watch, англійський PEN, Open Rights Group та експерт з інформатики доктор Констанце Курц спершу звернулися до суду у 2013 році після розкриття інформації про масове шпигунство Великої Британії скандально відомим викривачем Едвардом Сноуденом.