Британія підготувала 200 льотчиків для навчання на F-16

https://racurs.ua/ua/n202734-brytaniya-pidgotuvala-200-lotchykiv-dlya-navchannya-na-f-16.html

Ракурс

200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.

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Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях, повідомили у посольстві Сполученого Королівства у Києві.

У жовтні 2024 року ще вісім українських пілотів завершили базове навчання у Великій Британії. Далі їх чекають навчальні реактивні літаки на шляху до самостійного пілотування F-16.

Тоді ж західні медіа писали, що США переорієнтовують підготовку українських пілотів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військових ВПС, і це рішення може продовжити на багато місяців терміни, коли Київ отримає повну ескадрилью літаків західного виробництва, готових до бойових дій.

Співрозмовники WSJ зазначали, що новий напрямок є результатом нестачі досвідчених українських пілотів з необхідними знаннями англійської мови, яких можна було б відправити на поле бою.

Деякі посадовці також зазначили, що США вважають, що молоді курсанти будуть більш відкритими до навчання за західним зразком.