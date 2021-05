Массовая слежка правительства за гражданами - ЕСПЧ принял решение

Европейский суд по правам человека поставил точку в деле о массовой слежке за гражданами в Великобритании. Группа активистов под названием Big Brother Watch and others подала иск в ЕСПЧ против британского правительства, которое, по их мнению, осуществляло массовые перехваты трансграничных коммуникаций и получало информацию от иностранных спецслужб.

Судья от Украины в ЕСПЧ Анна Юдковская в Фейсбук рассказала детали долгожданного решения Большой палаты по делу Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, принятого 25 мая.

Большая палата нашла нарушения ст. 8 и ст. 10 о режиме массового перехвата и сбора данных связи и не нашла нарушения обоих положений относительно получения разведывательных данных от иностранных спецслужб, — написала Юдковская.

Она напомнила, что решение Большой палаты устанавливает основные гарантии, необходимые для режима массового перехвата, в соответствии со ст. 8 и ст. 10, в том числе для обеспечения защиты конфиденциальности журналистских материалов. Оно также определяет необходимые гарантии ст. 8 на получение информации от иностранных спецслужб.

По словам судьи, суд различил две ситуации о доступе к конфиденциальным журналистским материалам спецслужбами, которые проводят операцию массового перехвата:

преднамеренный доступ с помощью преднамеренного использования селекторов или поисковых терминов, связанных с журналистом;

случайный «улов» такой операции.

Что касается умышленного доступа — такому вмешательству должна предшествовать санкция суда или другого независимого и беспристрастного органа. Что касается случайного доступа — степень вмешательства невозможно предсказать с самого начала, что делает невозможным оценку пропорциональности на этапе разрешения. Учитывая это, национальное законодательство должно содержать «надежные гарантии хранения, изучения, использования, дальнейшей передачи и уничтожения таких конфиденциальных материалов».

Суд отметил необходимость не допустить, чтобы государства обходили свои обязательства, предусмотренные Конвенцией, путем взаимодействия с недоговорными государствами. В решении суда указано, что любой режим, позволяющий спецслужбам требовать перехвата (или перехватывать материалы с недоговорных государств), должен подлежать независимому надзору, а также должна существовать возможность независимой ex post facto проверки.

Напомним, ранее адвокаты правительства Великобритании признали, что даже конфиденциальные электронные письма, присланные судом, попадают в сеть наблюдения. Группа активистов утверждала, что такие действия являются незаконными, поскольку в демократическом обществе нельзя относиться ко всем гражданам как к подозреваемым. Правительство Великобритании также признало, что применяет компьютеризированный поиск, чтобы «просеять» миллиарды перехваченных звонков, текстов, электронных писем и интернет-записей. Группа активистов Big Brother Watch, английский PEN, Open Rights Group и эксперт по информатике доктор Констанце Курц сначала обратились в суд в 2013 году после раскрытия информации о массовом шпионаже Великобритании скандально известным обличителем Эдвардом Сноуденом.