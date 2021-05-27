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Ракурс
109 украинцев из сектора Газа эвакуировали домой

109 украинцев из сектора Газа эвакуировали домой (ФОТО)

27 мая 2021, 08:58
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Из сектора Газа эвакуировали граждан Украины — сегодня в Киев вернулись 109 человек, которые изъявили желание покинуть территорию, где недавно произошло обострение военного конфликта с Израилем.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирский самолет утром приземлился в Киеве.

Накануне глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина успешно эвакуировала из сектора Газа 109 своих граждан, 13 граждан Молдовы и четырех — Болгарии.


Напомним, армия Израиля с 11 мая проводила в секторе Газа антитеррористическую операцию под кодовым названием «Страж стен» («Шомер а-Хомот») после массированного ракетного обстрела израильской территории. В течение первых семи дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщил о примерно 220 убитых и более 1 тыс. 500 раненых. 10−18 мая ХАМАС, «Исламский джихад» и другие группировки выпустили более 3 тыс. 500 ракет по Израилю. Вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа.

Источник: Ракурс


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