Подоляк. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155207-rf-zablokuvala-peregovory-normandskyh-radnykiv-ofis-zelenskogo.html

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Війна на Донбасі продовжується через активне блокування Росією переговорного процесу щодо встановлення миру.

Росіяни наполягають, що вони не є стороною конфлікту та намагаються «втулити» в процес своїх маріонеткових бойовиків. Про переговори «нормандських» радників розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник Андрія Єрмака розповів, що під час переговорів, які відбулися сьогодні, 26 травня, між українськими та російськими радниками відбувся дуже жорсткий обмін думками.

Україна, як зазначив Подоляк, прагне якнайшвидше встановити мир на окупованих територіях, а Росія — намагається відійти від обговорення суті та перейти до обговорення сторін конфлікту, продовжуючи заявляти, що не має стосунку до військового конфлікту на Донбасі.

Хоча в нас є повна підтримка посередників — Німеччини та Франції, російська сторона звела й цю зустріч до оскарження тієї безсумнівної та принципової позиції, що питання Донбасу має обговорюватися саме сторонами конфлікту. Як бачимо, цю позицію підтримує весь цивілізований світ, але не російська сторона. Тому принципово поки немає рішень, — розкрив деталі зустрічі Подоляк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що переговорний процес щодо врегулювання ситуації знову зайшов у глухий кут. Росія зірвала переговори в рамках Тристоронньої групи з врегулювання ситуації на Донбасі, протягнувши до ТКГ терористку.