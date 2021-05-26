Українські спортсменки. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n155206-ukrayinky-vezut-zoloto-chempionatu-ievropy-zi-strilby-obiyshovshy-rf-video.html

Ракурс

Чемпіонат Європи зі стрільби серед жінок завершився перемогою української команди.

Жіноча збірна України зійшлася у фіналі з росіянками в хорватському місті Осієку. Про це стало відомо з трансляції чемпіонату.





Українки Олена Костевич, Поліна Колесникова і Юлія Коростильова у фіналі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів впевнено перемогли команду Росії з рахунком 17:11. «Бронзу» дістала команда із Сербії.





36-річна Костевич є найтитулованішою спортсменкою в збірній України. В активі чернігівки «золото» Олімпіади в Афінах, чемпіонатів світу 2002 і 2018 років, а також чемпіонатів Європи 2015 та 2016 років.

Поліна Колесникова — наймолодша учасниця української команди. Дніпрянці 24 роки, а займається вона цим видом спорту з дев’яти років.

Юлія Коростильова — 37-річна спортсменка з Хмельницького. У 2004 і 2007 роках вона вигравала командний ЧЄ зі стрільби з пневматичної зброї, бронзова призерка чемпіонатів Європи 2003, 2008, 2009 років у командному заліку. Учасниця Олімпіади 2004 року в Афінах.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український плавець Михайло Романчук виграв «золото» чемпіонату Європи з плавання, який проходить у Будапешті, столиці Угорщини. Це перша медаль України на цих змаганнях.