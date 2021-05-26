Зірки. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155205-zoryanyy-bebi-bum-pomityly-v-karlykovyh-galaktykah-foto.html

Ракурс

Космос продовжує дивувати вчених з усього світу. Дослідники з Ратгерського університету в Нью-Брансвіку, що в США, помітили масову появу нових зірок одразу в 36 різних карликових галактиках.

Зоряний «бебі-бум» настільки «синхронізувався», що астрономи жартівливо порівнюють це з появою всесвітньої соціальної мережі між галактиками. Про це пише Astrophysical Journal.



Карликові галактики — це найпоширеніший тип галактик у Всесвіті. Вони дуже чутливі до впливу навколишнього середовища і реагують на будь-які подразники. Галактики з новонародженими зірками розташовані на відстані до 13 млн світлових років один від одного — всі вони спочатку затихли та призупинили розвиток, а потім різко прискорили народження зірок.

Вчені припускають, що частота появи зірок може збільшуватися, коли галактики стикаються або взаємодіють. Водночас припинення появи зірок відбувається тоді, коли в галактиках вичерпується газ, придатний для зореутворення.

Зміна, на яку відреагували галактики, схожа на зіткнення з величезною хмарою газу або поки ще невідомим явищем у Всесвіті, — заявляють астрономи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астрономи Варшавського університету в Польщі знайшли вірогідне пояснення загадкових пульсацій світла від помираючих зірок, що знаходяться в стадії червоного гіганта.