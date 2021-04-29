Астрономи пояснили загадкові пульсації вмираючих зірок, фото: news.myseldon

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Ракурс

Астрономи Варшавського університету в Польщі знайшли вірогідне пояснення загадкових пульсацій світла від вмираючих зірок.

Йдеться про зірок, які знаходяться в стадії червоного гіганта. Свої висновки вчені представили в статті, опублікованій в журналі The Astrophysical Journal Letters.

У червоних гігантів одночасно може бути кілька циклів коливань яскравості. Наприклад, у Бетельгейзе один період триває 185 днів, а інший — майже 425 діб. Таку активність провокують акустичні хвилі, які зароджуються в надрах зірки і змушують її стискатися, а потім розширюватися.

Водночас є й особливо тривалі цикли, вони охоплюють кілька років. Називають їх тривалими вторинними періодами, та фіксують у третини червоних гігантів, але пояснити явище акустичними хвилями не виходить.

В рамках своєї роботи астрономи провели аналіз даних, які вдалося зібрати в процесі спостережень за 16 тис. червоних гігантів, які стикаються з тривалими вторинними періодами. Всього вчені виділили 700 зірок, що демонструють чітко визначену криву ІЧ-блиску.

За словами астрономів, інфрачервоне світло найчастіше створюється під впливом пилу, який оточує зірку. Він здатен поглинати світло, що виходить від зірки і переопромінювати його на більш довгих хвилях.

Але якщо в цей час поруч із зіркою обертається «компаньйон», він почне виробляти значний провал на всіх довжинах хвиль. Це відбувається в момент проходження між червоним гігантом і безпосередньо спостерігачем. А після того, як «компаньйон» зникає за світилом, настає несуттєве зменшення яскравості в ІЧ-діапазоні.

Дослідження амплітуди кривих блиску наштовхнуло вчених на думку, що в ролі компаньйонів виступають або зірки дуже низької маси, або ж коричневі карлики. Ці коричневі карлики спочатку могли являти собою екзопланети, які протягом існування перетягували речовину з зовнішньої оболонки червоного гіганта.

Джерело: The Astrophysical Journal Letters