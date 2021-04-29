Астрономы объяснили загадочные пульсации умирающих звезд, фото: news.myseldon

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Ракурс

Астрономы Варшавского университета в Польше нашли вероятное объяснение загадочных пульсаций света от умирающих звезд, находящихся в стадии красного гиганта.

Речь идет о звездах, которые находятся в стадии красного гиганта. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

У красных гигантов одновременно может быть несколько циклов колебаний яркости. Например, у Бетельгейзе один период длится 185 дней, а другой — порядка 425 суток. Такую активность провоцируют акустические волны, которые зарождаются в недрах звезды и вынуждают ее сжиматься, а затем расширяться.

В то же время есть и особо продолжительные циклы, они охватывают пару лет. Называют их длительными вторичными периодами, их фиксируют у трети красных гигантов, но объяснить явление акустическими волнами не выходит.

В рамках своей работы астрономы провели анализ данных, которые удалось собрать в процессе наблюдений за 16 тысячами красных гигантов, сталкивающихся с длительными вторичными периодами. Всего ученые выделили 700 звезд, которые демонстрируют четко определенную кривую ИК-блеска.

По словам астрономов, инфракрасный свет чаще всего создается под воздействием окружающей звезду пыли. Она способна поглощать исходящий от звезды свет и переизлучать его на более длинных волнах.

Но если в это время рядом со звездой вращается «компаньон», он начнет производить значительный провал на всех длинах волн. Это происходит в момент прохождения между красным гигантом и непосредственно наблюдателем. А после того, ка «компаньон» скрылся за светилом наступает несущественное уменьшение яркости в ИК-спектре.

Исследование амплитуды кривых блеска натолкнуло ученых на мысль, что в роли компаньонов выступают или звезды очень низкой массы, или же коричневые карлики. Эти коричневые карлики изначально могли представлять собой экзопланеты, которые в течение существования перетягивали вещество из внешней оболочки красного гиганта.

Источник: The Astrophysical Journal Letters