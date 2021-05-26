Звезды. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155205-zvezdnyy-bebi-bum-zametili-v-karlikovyh-galaktikah-foto.html

Ракурс

Космос продолжает удивлять ученых со всего мира. Исследователи из Рутгерского университета в Нью-Брансуике, что в США, заметили массовое появление новых звезд сразу в 36 различных карликовых галактиках.

Звездный «бэби-бум» настолько «синхронизировался», что астрономы шуточно сравнивают это с появлением вселенской социальной сети между галактиками. Об этом пишет Astrophysical Journal.





Карликовые галактики — это самый распространенный тип галактик во Вселенной. Они очень чувствительны к влиянию окружающей среды и реагируют на любые раздражители. Галактики с новорожденными звездами расположены на расстоянии до 13 млн световых лет друг от друга — все они сначала замедлили, а потом резко ускорили рождение звезд.

Ученые предполагают, что частота появления звезд может увеличиваться, когда галактики сталкиваются или взаимодействуют. В то же время прекращение появления звезд происходит тогда, когда в галактиках иссякает газ, пригодный для звездообразования.

Изменение, на которое отреагировали галактики, похоже на столкновение с огромным облаком газа или пока еще неизвестным явлением во Вселенной, — заявляют астрономы.

Напомним, ранее мы сообщали, что астрономы Варшавского университета в Польше нашли вероятное объяснение загадочных пульсаций света от умирающих звезд, находящихся в стадии красного гиганта.