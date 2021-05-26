Жеребенок зебры родился в Николаеве. Фото: Суспільне

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Необычный детеныш зебры родился в Николаевском зоопарке. Радостное событие произошло 6 мая в семействе шестилетней зебры Бьянки и 12-летнего Алладина.

Кличку для новорожденной девочки еще не выбрали — ее подберут тогда, когда животное станет самостоятельнее. Об этом сообщает «Суспільне».



Жеребенок с мамой уже активно бегают в летнем вольере и чувствуют себя хорошо. Девочка-зебра очень подвижная и обладает необычным цветом шерсти — она не черно-белая, а слегка рыжеватая, как и ее отец.

Пока жеребенок питается маминым молоком, но уже совсем скоро ее переведут на обычный рацион. Мать с детенышем пока закрывают на ночь, потому что ночи еще достаточно прохладные для новорожденной малышки. Животное планируют оставить в зоопарке, так как площадь вольера для зебр позволяет удерживать такое количество животных.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе родились малыши редкого европейского муфлона. Они появились на свет в Одесском зоопарке. Все детеныши здоровы и уже познают окружающий мир.

Источник: Суспільне