Кулеба предостерег НАТО от кормления Украины обещаниями

Кулеба. Фото: УП

https://racurs.ua/n155203-kuleba-predostereg-nato-ot-kormleniya-ukrainy-obeschaniyami.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, высказал возмущение последними действиями НАТО.

По мнению главы украинского ведомства, трудно понять, почему НАТО не нашел формата участия для Украины в саммите Альянса на фоне усиления российской агрессии. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве сегодня, 26 мая.

Кулеба отметил, что Украина благодарна партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года. Но он подчеркнул, что с тех пор прошло уже 13 лет — и ни шага для выполнения этого решения не было сделано.

Когда нас в Украине иногда упрекают за слишком медленные реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет пылятся. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями, — добавил министр иностранных дел.

Напомним, ранее мы сообщали, что саммит НАТО в Брюсселе состоится без участия Украины, но несмотря на это интересы Киева будут учтены.