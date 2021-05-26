Криминальных авторитетов массово выставляют из Украины

Криминальный авторитет. Фото: Восток медиа

https://racurs.ua/n155202-kriminalnyh-avtoritetov-massovo-vystavlyaut-iz-ukrainy.html

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Криминальные авторитеты в Украине массово теряют влияние после санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Украина принудительно вернула десятерых уголовных авторитетов в родные страны. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Еще 27 криминальным авторитетам, подпавшим под санкции СНБО, были отменены разрешения на проживание в Украине. Среди них — уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с криминальными элементами не только дома, но и в разных регионах Украины.

Злоумышленники обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений, а именно установлении и распространении преступного влияния, создании преступных организаций, разбоях, похищениях людей, вымогательстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет нацбезопасности и обороны Украины наложил санкции на 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами и проживают в разных странах мира.