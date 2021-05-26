Кримінальних авторитетів масово витуряють з України

Кримінальний авторитет. Фото: Восток медиа

https://racurs.ua/ua/n155202-kryminalnyh-avtorytetiv-masovo-vyturyaut-z-ukrayiny.html

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Кримінальні авторитети в Україні масово втрачають вплив після санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Україна примусово повернула десятьох кримінальних авторитетів до рідних країн. Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Ще 27 кримінальним авторитетам, що підпали під санкції РНБО, були скасовані дозволи на проживання в Україні. Серед них — уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв’язки з кримінальними елементами не лише вдома, а й у різних регіонах Україні.

Зловмисників звинувачують у вчиненні низки тяжких злочинів, а саме встановленні та поширенні злочинного впливу, створенні злочинних організацій, розбоях, викраденнях людей, вимаганні коштів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада нацбезпеки та оборони України наклала санкції на 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є «кримінальними авторитетами» та проживають у різних країнах світу.