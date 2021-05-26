Людей з особливим захистом від коронавірусу назвали вчені

Коронавірус. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155201-ludey-z-osoblyvym-zahystom-vid-koronavirusu-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття у вивченні коронавірусу вдалося зробити американським дослідникам.

Вчені встановили, що «супердегустатори», тобто люди, чутливі до їжі з гірким смаком, менш уразливі до коронавірусу. Про це пише науковий журнал JAMA Network Open.

У дослідженні взяли участь 1 тис. 935 здорових людей, у яких перевірили здатність відчувати смаки. У 266 добровольців, що взяли участь в експерименті, пізніше був виявлений коронавірус. Серед тих, хто був не чутливим до гіркоти або відчував її слабо, спостерігалася значно більша кількість випадків зараження, розвивалися ускладнення або виникав тривалий постковідний синдром. Ті ж учасники експерименту, хто відчував гіркий смак, становили всього 5,6% пацієнтів із коронавірусом, що може говорити про особливий імунний захист у цих людей.

Вчені припускають, що рецептор T2R38, що відповідає за сприйняття гіркого смаку, під час активації сприяє виробленню оксиду азоту — радикала, який вбиває коронавірус і запобігає його реплікації в слизовій оболонці дихальних шляхів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії помер 81-річний Вільям Шекспір — перший чоловік у світі, який отримав щеплення вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 в рамках програми вакцинації. Першу дозу вакцини Pfizer-BioNTech він отримав у грудні 2020 року в університетській лікарні Ковентрі.