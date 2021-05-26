Кейт Міддлтон та принц Вільям на відпочинку в Шотландії. Фото: Daily Mail

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Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцогиня й герцог Кембриджські, вирушили в місто Сент-Ендрюс, Шотландія, щоби випробувати себе у вітрильному спорті.

Саме в цьому місті між тоді ще молодими студентами спалахнуло кохання. Про це повідомляє Daily Mail.









Герцогиня Кембриджська з принцом Вільямом приміряли на себе захисні шоломи та вирушили розсікати по пляжу на сухопутних яхтах. Гра виявилася азартною — Кейт Міддлтон раз у раз обганяла герцога, а потім він майстерно повертав собі лідерство в перегонах.





З початку туру Шотландією герцоги Кембриджські з особливим хвилюванням чекали на візит у Сент-Ендрюс, оскільки саме в цьому місті вони колись познайомилися й закохалися один в одного, ще бувши юними студентами. Їхня зустріч відбулася в Сент-Ендрюському університеті. Королівська пара не могла не скористатися можливістю відвідати свою Альма-матер, і відправилася туди після перегонів на пляжі.

Зайве говорити, що місто, у якому ви зустрічаєте свою майбутню дружину, займає особливе місце у вашому серці, — поділився думками принц Вільям.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон стала законодавицею моди після весілля з принцом Вільямом. Саме після королівської урочистості в моду повернулися мереживні сукні як вінчальне вбрання.

Джерело: Daily Mail