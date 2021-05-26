Кейт Міддлтон і принц Вільям згадали, як починався їхній роман (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155200-keyt-middlton-i-prync-vilyam-zgadaly-yak-pochynavsya-yihniy-roman-foto.htmlРакурс
Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцогиня й герцог Кембриджські, вирушили в місто Сент-Ендрюс, Шотландія, щоби випробувати себе у вітрильному спорті.
Саме в цьому місті між тоді ще молодими студентами спалахнуло кохання. Про це повідомляє Daily Mail.
Герцогиня Кембриджська з принцом Вільямом приміряли на себе захисні шоломи та вирушили розсікати по пляжу на сухопутних яхтах. Гра виявилася азартною — Кейт Міддлтон раз у раз обганяла герцога, а потім він майстерно повертав собі лідерство в перегонах.
З початку туру Шотландією герцоги Кембриджські з особливим хвилюванням чекали на візит у Сент-Ендрюс, оскільки саме в цьому місті вони колись познайомилися й закохалися один в одного, ще бувши юними студентами. Їхня зустріч відбулася в Сент-Ендрюському університеті. Королівська пара не могла не скористатися можливістю відвідати свою Альма-матер, і відправилася туди після перегонів на пляжі.
Зайве говорити, що місто, у якому ви зустрічаєте свою майбутню дружину, займає особливе місце у вашому серці, — поділився думками принц Вільям.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон стала законодавицею моди після весілля з принцом Вільямом. Саме після королівської урочистості в моду повернулися мереживні сукні як вінчальне вбрання.
Джерело: Daily Mail